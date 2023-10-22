توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد الحرارة نهارا وتحذير من ظاهرة جوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي أول الليل يسود طقس لطيف ويكون مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ندرة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

وحذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الغربية، مشيرة إلى أن الشبورة تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة يندر تساقط الأمطار لتبقى الظاهرة الوحيدة المؤثرة في حالة الطقس هي الشبورة المائية، والتي تبدأ من الرابعة وحتى السابعة صباحًا.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الاثنين 23-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 24-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 25-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 22 درجة مئوية.