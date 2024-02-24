وظائف الهيئة العامة للنقل النهري.. مطلوب مهندسين في تخصصات متنوعة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن توافر وظائف بالهيئة العامة للنقل النهري للمهندسين، ويكون آخر موعد للتقدم لها 16 مارس المقبل.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف هيئة النقل النهري من حيث التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافر وطرق التقديم، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة النقل النهري

تطلب هيئة النقل النهري شبابا للتعيين في التخصصات الآتية:

- أخصائي حاسبات آلية ثالث «ج» تعيين.

- مهندس بناء سفن ثالث «ج» تعيين.

شروط وظائف هيئة النقل النهري

وتشترط هيئة النقل النهري للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- مؤهل عال في الحاسبات والمعلومات أو ما يعادله بالنسبة لتخصص الحاسابات.

- مؤهل عال بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة ميكانيكا.

- مؤهل عال بكالوريوس الهندسة تخصص ميكاترونيك.

- مؤهل عال بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة كهرباء.

- مؤهل عال بكالوريس هندسة بحرية تخصص بناء وعمارة سفن، وذلك لوظيفة مهندس بناء السفن.

- ألا يقل التقدير عن جيد.

المستندات المطلوبة لوظائف هيئة النقل النهري

- الصورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو هيئة النقل النهري وجهين بحسب الأحوال.

كيفية التقديم لوظائف هيئة النقل النهري

عقب تجهيز المستندات المطلوبة يمكن للراغبين في التقديم في وظائف هيئة النقل النهري، التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــــا.

ملاحظات يجب اتباعها عند التقديم لوظائف هيئة النقل النهري

- استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- رفع أصول المستندات بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- أن تكون المستندات أصلية ملونة وإلا سيتم رفض الطلب.

- عدم وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة.

- مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان.

- وضوح البيانات بالمستندات المرفقة.

- عدم تعديل البيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة.

- إفادة الموهل لابد أن تشتمل على البيانات الأساسية ومنها التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

- إيداع مبلغ 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح - بنك مصر- بنك القاهرة - البنك الأهلي المصري، بشرط أن يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ورقم حساب الجهاز.

- يجرى رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.