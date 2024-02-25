وظائف وزارة العدل.. اعرف الشروط والتفاصيل وموعد التقديم

أعلن جهاز التنظيم والإدارة، تفاصيل الوظائف القيادية الجديدة الشاغرة في وزارة العدل، والتي بدأ التقديم عليها اليوم، موضحا التفاصيل والمستندات المطلوبة لكل وظيفة.

وظائف وزارة العدل

- رئيس قطاع الديوان العام.

- رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية.

رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والرعاية الصحية والاجتماعية.

- رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والسياسات بقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون العالقات الدولية والمؤتمرات بقطاع التعاون الدولي والثقافي.

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون رجال القضاء والنيابة العامة والشكاوي بقطاع التفتيش القضائي.

- مدير عام الإدارة العامة لشؤون لجان التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية.

المستندات المطلوبة

- بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بشعار الجمهورية وموضحا به الوظيفة الحالية للمتقدم والدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية والمؤهل العلمي.

- تقارير الكفاية عن آخر 3 سنوات بدرجة كفء على الأقل.

- بيان بالجزاءات وما إذا كان محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل خلال آخر 5 سنوات.

- تدرج وظيفي والخبرات النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- بيان بالعلاوات التشجيعية التي حصل عليها المتقدم.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المعتمدة والمؤيدة لذلك.

- بيان بالمقترحات اللازمة لسرعة إنجاز وتطوير العمل في الوظيفة المتقدم لها.

- الخطط والبرامج التي يقترحها لتطوير العمل في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها لتحسين أدائها ورفع كفاءتها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

- صحيفة حالة جنائية جديدة للمتقدمين لشغل الوظيفة المذكورة من خارج ديوان عام وزارة العدل موجهة للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل.

وذلك على أن يكون ملف التقديم مكون من 5 مجلدات (أصل+ 4 صورة) والمستندات الآتية إن وجدت «المؤهلات العلمية الإضافية، الإجازات دون أجر والإعارات والندب، والدورات التدريبية، وخطابات الشكر والتقدير»، على أن ترفق بملف التقديم (أصل + 4 صور).

مواعيد التقديم

طبقا لتفاصيل لإعلان بوابة الوظائف الحكومية، يكون التقديم من اليوم 25 فبراير وحتى 25 مارس المقبل.