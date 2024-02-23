أسعار العملات اليوم الجمعة 23-2-2024 في مختلف البنوك.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 23-2-2024 حالة من الإستقرار في مختلف البنوك، إذ سجل الدولار الأمريكي حوالي 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار العملات في مختلف البنوك، وفقا لآخر تحديثات معلنة للأسعار عبر منصات البنوك الرقمية.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري نحو 100.23 جنيه للبيع، و99.32 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري نحو 38.98 جنيه للبيع، و38.80 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 23-2-2024 في البنك المركزي المصري نحو 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 39.23 جنيه للبيع، و39.09 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 100.57 جنيه للبيع، و100.22 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 8.42 جنيها للبيع، و8.39 جنيها للشراء.

أسعار العملات في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 23-2-2024 في بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك مصر نحو 39.20 جنيه للبيع، و38.84 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك مصر نحو 100.30 جنيه للبيع، و100.02 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في بنك مصر نحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.