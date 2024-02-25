اعتماد ميزانية نقابة مهندسين القاهرة لعام 2023 بفائض 23 مليون جنيه

اعتمدت الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة ميزانية النقابة لعام 2023 بفائض وصل إلى 23 مليون جنيه، ووافقت الجمعية على الموازنة المطروحة لعام 2024.

كانت نقابة مهندسين القاهرة عقدت جمعيتها العمومية العادية لعام 2023، بحضور المهندس حسام عفيفي رئيس النقابة، والمهندس ضياء الكيكي أمين النقابة، والمهندس نادر شمس أمين الصندوق.

الانتهاء من تطوير نادي المهندسين

وقال «عفيفي»، إن مجلس النقابة عمل على مدار العام الماضي بكل جد، حيث تم الانتهاء من تطوير نادي المهندسين بأبوالفدا بمستوى يليق بالمهندسين، كما تم الانتهاء من إنشاءات المرحلتين الأولى والثانية من نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة، وكذلك الانتهاء من حوالي 80% من المرحلة الثالثة، والتي تشمل المبني الاجتماعي وحمام السباحة.

واستعرض المهندس ضياء الكيكي، أمين النقابة، أبرز الأنشطة خلال عام 2023، وقال إن مجلس النقابة الحالي أخذ علي عاتقه مهام كبيرة عمل كل ما في وسعه لتحقيقها، مشيرا إلى أن أبرز هذه المهام هو تطوير الأندية والمقار النقابية، وكذلك تطوير الخدمات النقابية والأنشطة الاجتماعية المقدمة للمهندسين وأسرهم.

وأكد «الكيكي»، اهتمام مجلس نقابة القاهرة بتدريب المهندسين حديثي التخرج، وذلك بتوفير دورات تدريبية متميزة لهم، لافتا إلى دور النقابة فرع القاهرة المهم في قانون التصالح ومزاولة المهنة.

إيرادات الأنشطة وعائد استثمارات البنوك والدمغة الهندسية

وبدوره، استعرض المهندس نادر شمس، أمين الصندوق قوائم الدخل لعام 2023 لكل من مقار النقابة ونواديها، لافتا إلى أن هناك فائضا بإيرادات الأنشطة وإيرادات عائد استثمارات البنوك والدمغة الهندسية.

ولفت «شمس» أثناء عرضه للميزانية بكل تفاصيلها أمام العمومية إلى أن مجموع الفائض التراكمي للنقابة شهد زيادة، حيث اصبح 152.978 مليون بعد ان كان 130.037 مليون خلال العام الماضي، كما استعرض شمس أيضا المصروفات والايرادات بناديي حلوان وأبوالفداء، مشيرا إلى أن إجمالي الفائض بالنقابة للعام 2023 هو 23.120 مليون جنيه.