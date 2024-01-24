«المصري للفكر»: ضرورة إدخال العلوم النووية في المؤسسات التعليمية بكل المراحل

كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن ضرورة الاستفادة من الخبرات المكتسبة من الدول التي شرعت في بناء محطات الطاقة النووية، لتوليد الكهرباء والاستفادة من الكوادر الفنية الموجودة بها، والعمل على تأهيل الكوادر الفنية ونقل الخبرات المختلفة.

وأضاف التقرير أنه يجب تشجيع البحث العلمي والأنشطة البحثية في مجالات الطاقة النووية السلمية، مع ضرورة إدخال العلوم النووية في المؤسسات التعليمية في كل مراحلها بهدف التوعية بأهميتها والإسهامات الإيجابية للطاقة النووية بما فيها تثبيت الاستقرار المناخي للدولة المصرية.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج الهيدروجين باستخدام محطات الطاقة النووية الهيدروجين الأصفر، يمكن أن يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدلات كبيرة، وأن تقترن مفاعلات الطاقة النووية بمحطة إنتاج الهيدروجين لتوليد الطاقة والهيدروجين بكفاءة كنظام التوليد المشترك.

وذكر التقرير أنه من الضرورة إطلاق حملة إعلامية موسعة تهدف إلى رفع الوعي البيئي للمواطن، مع ضرورة دعم الحملات الإعلامية التوعوية في مجال الطاقة النووية على المستوى الوطني والقومي، من أجل رفع مستوى الثقة والتقبل الجماهيري لأهمية استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، موضحا أن ضرورة بحث ودراسة إمكانية بناء محطات نووية مشتركة في المنطقة العربية لتقاسم أعباء البنية التحتية المكلفة.