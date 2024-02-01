«روساتوم» تنتج أسطوانات ذات ضغط عالي لتخزين ونقل الهيدروجين

قام المتخصصون في موقع نوفورلسك الصناعي «تسنتروتك» إحدى المؤسسات التابعة لقسم الوقود لدى شركة روساتوم الحكومية، المسؤولة عن تنفيذ المحطة النووية بالضبعة، بتطوير وتصنيع وإجراء اختبار ناجح لنماذج أولية لأسطوانات معدنية مركبة بأحجام مختلفة لتخزين ونقل الهيدروجين، بضغط تشغيل يصل إلى 700 ضغط جوي أي ما يعادل «68.9 ميجا باسكال».

تخزين ونقل الهيدروجين

وأشارت روساتوم في بيان لها إلى أن قائمة الأسطوانات المعدنية المركبة ذات الضغط العالي تتضمن نموذجًا أوليًا لأسطوانة فريدة من نوعها، مهمتها تخزين ونقل الهيدروجين بحجم 50 لترًا، تمهيدا لتصنيع الإسطوانة من قبل مؤسسات قسم المواد المركبة في شركة «روساتوم».

استخدام ألياف الكربون

وقالت روساتوم إن البطانة المصممة خصيصًا تتكون من «طبقة داخلية محكمة للأسطوانة» ومصنعة من سبائك الألومنيوم، ويتم تصنيع ملف التعزيز للأسطوانة باستخدام ألياف الكربون، التي يتم إنتاجها بشكل تسلسلي من قبل مؤسسة قسم المواد المركبة لدى روساتوم.

مقاومته للأحمال الدورية

أشارت الشركة إلى أنه وفقا لنتائج الاختبار، أكد النموذج الأولي للأسطوانة الامتثال للضغط العالي الذي يبلغ 700 ضغط جوي، إذ يقدر هامش الأمان المطلوب 2.4، مما أكد النموذج الأولي مقاومته للأحمال الدورية.

الاستخدام في النقل المعتمد على الهيدروجين

وأضافت «روساتوم» أنه يمكن استخدام الأساليب الهندسية والتكنولوجية الستخدمة في مؤسسة «تسينتروتيك» لوضع حلول صناعية وخط إنتاج موسع، والذي سيشمل أسطوانات معدنية مركبة ذات ضغط عال جدا وقدرة كبيرة لتخزين ونقل الهيدروجين، بما في ذلك الاستخدام في النقل المعتمد على الهيدروجين.

وأكد خبراء من قسم المواد المركبة في روساتوم اهتمامهم باستخدام نتائج التصميم في إطار التنظيم المخطط لإنتاج الأسطوانات المعدنية المركبة ذات الضغط العالي.

استخدام الأسطوانات المركبة ذات الضغط العالي

ومن جانبه، قال ألكسندر كوراليسوف، المدير التجاري للمؤسسة، التي تعتبر جزءًا من قسم المواد المركبة لدى شركة روساتوم : «إن صناعة الأسطوانات المعدنية المركبة تعد واحدة من أكبر المستهلكين لألياف الكربون، وبحسب تقديراتنا سوف يزيد حجم الاستهلاك، بحلول عام 2030، في هذا القطاع من ثلاث إلى خمس مرات، وسوف يصبح استخدام الأسطوانات المركبة ذات الضغط العالي جداً، الذي يصل إلى 700 ضغط جوي، حلاً نموذجياً معتمد بشكل عام لتخزين الهيدروجين ضمن وسائل النقل التي تعمل على وقود الهيدروجين».