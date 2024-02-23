تعيينات شركة المياه.. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التالية وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024.

نوعية وتخصصات وظائف شركة المياه 2024

** أولا الوظائف المتوسطة:

- فني ميكانيكا - فني كهرباء - فني معمل من الحاصلين على دبلوم صنايع أو معهد فوق المتوسط صناعي أو دبلوم زراعي تخصص مناسب للوظيفة المتقدم إليها.

** ثانيا: الوظائف الحرفية:

- حرفيين: من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية وشهادة التأهيل المهني.

- سائقين: من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية ورخصة درجة أولى.

** ثالثا: وظائف الخدمات المعاونة

من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية.

الشروط العامة لشغل وظائف شركة المياه 2024

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا الشروط العامة لشغل الوظيفة كالتالي

- أن يكون من أبناء محافظة المنيا ومراكزها ومثبت ببطاقة الرقم القومي.

- أن يكون العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي مطابقا للمركز المتقدم إليه، وأن يكون تاريخ صدور بطاقة الرقم القومي سابقا لتاريخ الإعلان بعام على الأقل، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك بعد اجتياز الاختبارات والتعاقد مع الشركة سيتم إنهاء الخدمة مباشرة بدون إبداء أي أسباب، ألا يزيد من المتقدم لكافة الوظائف المذكورة عن 10 سنة ابتداءاً في تاريخ الاعلان.

- بالنسبة للحرفيين تقديم شهادة التأهيل المهني.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التخصص.

- تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية طبقاً للقانون..

- أن يكون المؤهل من احدى المدارس الحكومية

- يقبل المتقدم العمل بنظام الورادي المتغيرة والعمل بأي موقع للشركة داخل المحافظة.

- اجتياز جميع الاختبارات التي تحددها الشركة.

- سوف يتم الاختيار وفقا للترتيب النهائي للنتيجة وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة في كل مركز..

- سيتم التعاقد مع المستوفين شروط الإعلان والمجتازين للاختبارات على درجات وظيفية وفقا لسنوات الخبرة وشروط شغل الوظيفة المدرجة ببطاقات الوصف الوظيفي.