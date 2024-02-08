تعيينات شركة المياه.. موعد إجراء المقابلات الشخصية في أسيوط والوادي الجديد

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الخميس، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 3 وظائف هي: «مهندس، فني، عامل»، وفقًا للمسابقة رقم 1 لعام 2022 م، بمدينة الفرافرة بالوادي الجديد.

لجنة من المتخصصين لاختبار المتقدمين:

وأشارت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنّ المقابلة الشخصية والتقييم للمتقدمين ستتم على مدار يومي الخميس والجمعة 9 و10 فبراير، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وذلك طبقا للمواعيد المحددة بالكشوف المرفقة بالإعلان، وعن طريق لجنة من المتخصصين في المجالات المختلفة.

الارتقاء بمعايير الخدمات المقدمة للمواطن:

وأكدت الشركة، أنّ إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين، يأتي ضمن خطتها من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه، سعيًا للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

تقييم أداء المتقدمين:

وكشف قطاع الموارد البشرية بالشركة، أنه لن يتم تحديد موعد آخر للمتخلفين عن إجراء المقابلة الشخصية في موعدها المحدد، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان المقبولين بالعمل فور الانتهاء من تقييم أداءات المتقدمين، وستتم الاختبارات طبقا للمواعيد الواردة بالجداول المعلنة.