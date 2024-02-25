وزير الاتصالات يشارك في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة MWC 2024

اتجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى برشلونة بإسبانيا للمشاركة في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2024، ويشارك فيه صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية، وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

فتح آفاق جديدة من التعاون في مجالات الاتصالات

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت، على هامش مشاركته في المؤتمر، عددًا من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين ومسؤولي منظمات دولية لفتح آفاق جديدة من التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سيلتقى الدكتور عمرو طلعت مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث فرص التعاون والاستثمار في المجالات ذات الصلة.

المؤتمر الدولي للهواتف

وتركز فعاليات المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة على أحدث الموضوعات المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وحلول إنترنت الأشياء، ومستقبل التكنولوجيا ويتضمن المؤتمر مجموعة من الفعاليات، منها الندوات والمعارض وفعالية 4YFN المخصصة للشركت الناشئة.