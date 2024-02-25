مشيرة خطاب تدعو إفريقيا إلى التكاتف لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الأطفال في إفريقيا يواجهون التحديات المتزايدة الناتجة عن العديد من القضايا وعلى رأسها تغير المناخ، والنزاعات المسلحة، والاتجار بالبشر، جاء ذلك خلال ترأسها مجموعة العمل المعنية بحقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

المصلحة الفضلى للطفل

وأضافت: «علينا أن نتكاتف معا من آجل المصلحة الفضلى للطفل، وخاصة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للطفل وبروتكولاته الاختيارية، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل والإنسان والشعوب، والآليات الدولية والاقليمية المعنية.

وخلال المناقشة التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جرى استعراض ومناقشة اللائحة الأساسية لمجموعة العمل، وانتخاب نائب رئيس المجموعة وعدد 2 مقررين، كما جرى مناقشة مهام المجموعة والأدوار التي يجب القيام بها من أجل حماية حقوق الطفل، فضلاً عن الدعم والمساندة للجهود المبذولة على المستويات الاقليمية والدولية.

واتفقت مجموعة العمل على التفاعل مع آليات التعاهدية للأمم المتحدة وعلى رأسها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والآليات المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي، ومنها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة المعنية بحقوق الطفل ورفاه.