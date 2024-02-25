رئيس «نقل النواب»: إدارة المخلفات الصلبة توفر فرص عمل للشباب

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إنَّ هناك أهمية كبيرة للتعاون بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر ولابد أن يهتم الإعلام بتوضيح أهمية إدارة المخلفات الصلبة.

تدوير وإدارة المخلفات الصلبة

وقال «عابد» إنَّ الدولة تتكلف الكثير من أجل تدوير وإدارة المخلفات الصلبة على الرغم من أن هناك بعض الدول الصناعية مثل سنغافورة تخطت أرباحها السنوية من إدارة المخلفات الصلبة 300 مليون يورو سنويًا.

وأوضح «عابد» أنَّ إدارة المخلفات الصلبة بشكل جيد سيعود علينا في مصر مليارات الدولارات وأيضا ستوفر فرص عمل للشباب، لافتًا إلى مشروع رأس الحكمة أحدث طفرة كبيرة في السوق، وطمأن المواطن على مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكّدا أننا بحاجه لمزيد من تلك الصفقات.

لجنة الشؤون الاقتصادية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس مصر رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.