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بنك خاص يطرح شهادة إيداع بـ3 عوائد مرتفعة.. دوريات صرف مختلفة

كتب:

منة العشماوي
03:45 م | الأحد 25 فبراير 2024
العائد على شهادة جديدة

العائد على شهادة جديدة

طرح بنك الكويت الوطني NBK، شهادات إيداع مدة 3 سنوات، بـ3 عوائد مرتفعة ودوريات صرف مختلفة تصل إلى 21.75% سنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد المنشور عبر الموقع الرسمي، فإن الشهادات متاحة لجميع عملاء البنك، والعائد يكون ثابتا طوال فترة الشهادة.

ويُصرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا، والحد الأدنى لشراء شهادت الإيداع ذات العائد الثابت هو 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

أسعار العائد على شهادات الإيداع من بنك  NBK

وبالنسبة لأسعار العائد يكون 21.25% سنويًا يصرف شهريًا، و21.50% سنويًا يصرف ربع سنويًا، و21.75% سنويًا يصرف نصف سنويًا.

تفاصيل شهادات الإيداع من بنك الكويت الوطني

ويتيح بنك الكويت الوطني إمكانية تقديم طلب للحصول على القرض الشخصي وبطاقات ائتمانية بحد أقصى 90% من قيمة الشهادة، ويوفر البنك أيضًا بطاقة الخصم المباشر، وخدمة الإنترنت البنكية. 

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بقلم منة العشماوي