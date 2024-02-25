سيارات مياه متنقلة لخدمة المواطنين في دمياط.. من اليوم وحتى الخميس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، توفير سيارات مياه متنقلة لخدمة العملاء في القرى والمراكز والمدن الواقعة بنطاق عملها، وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى الخميس الموافق 29 فبراير، بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية عصرا.

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء

وأشارت شركة مياه الشرب عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أماكن ومواعيد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء:

أماكن وموعد تواجد سيارات المياه المتنقلة

قطاع فارسكور - شرباص- اليوم الأحد

قطاع كفر البطيخ - ميدان الجمعية اليوم حتى الثلاثاء.

قطاع فارسكور - ميت الشيوخ- غدا والاثنين.

بقطاع الخياطة - مجمع الخياطة- يوم الثلاثاء المقبل.

تتواجد سيارة خدمة العملاء بقطاع دمياط - منطقة المطرى يوم الأربعاء المقبل.

قطاع كفر سعد - شارع السوق- يوم الأربعاء المقبل.

قطاع دمياط - ميدان باب الحرس- يوم الخميس المقبل.

قطاع فارسكور - أمام جامع النصر- يوم الخميس المقبل

تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء

وأوضحت الشركة أن سيارات المياه المتنقلة تقدم جميع الخدمات، منها «التعاقد على العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير»، لافتا إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء.