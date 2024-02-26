أتوبيسات مجانية لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية».. اعرف المناطق

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، توفير ‎معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» أتوبيسات مجانية بمواعيد ثابتة على مدار اليوم تناسب الرواد من نقط تجمع مختلفة لتغطية كل مكان في مصر، موضحة أنّه على العارضين والجمهور من رواد معرض ديارنا العلم بتحرك الأتوبيسات الخاصة بالمعرض وفق الجدول والمواعيد المحددة ونقاط التجمع.

معرض ديارنا

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، أنّ نقاط التجمع للأتوبيسات المجانية هي وسط البلد «ميدان عبد المنعم رياض»، وميدان لبنان ونادي هليوبوليس والمعادي «شارع 9» ميدان سوارس.

مواعيد أتوبيسات المنطقة الأولى

بالنسبة للأتوبيسات المتوفرة في وسط البلد «ميدان عبدالمنعم رياض»، تمر على 3 دورات تبدأ الأولى في الساعة الثامنة صباحا وتعود الساعة 10 صباحا، وتبدأ الدورة الثانية الساعة الواحدة ظهرا تذهب إلى معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» وتعود الثالثة عصرا، وتبدأ الدورة الثالثة والأخيرة الساعة السادسة مساءً وتعود من المعرض الساعة العاشرة مساءً.

أما بالنسبة لمنطقة ميدان لبنان، فتبدأ الدورة الأولى من الأتوبيسات المجانية الساعة الثامنة والنصف صباحا حيث تذهب إلى معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» وتعود منه الساعة العاشرة صباحا، على أن تذهب الدورة الثانية إلى المعرض الساعة الواحدة ظهرا وتعود منه الساعة الثالثة عصرا، وأخيرا تذهب الدورة الثالثة الساعة السادسة مساءً وتعود منه الساعة العاشرة مساءً.

أما النقطة الثالثة والأخيرة، فهي المعادي «شارع 9» ميدان سوارس، فتتحرك الدورة الأولى الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى معرض ديارنا وتعود منه الساعة العاشرة صباحا، وتتحرك الدورة الثانية الساعة الواحدة ظهرا إلى معرض ديارنا وتعود منه الساعة الثالثة عصرا، على أن تتحرك الدورة الثالثة والأخيرة الساعة السادسة مساءً وتعود منه الساعة العاشرة مساءً.