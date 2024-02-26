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تفاصيل الجلسات الاقتصادية بالحوار الوطني.. تعقد على مدار 4 أيام

كتب:

منة شبانة
10:00 ص | الإثنين 26 فبراير 2024
الحوار الوطني

الحوار الوطني

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا، يوضح تفاصيل جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، سيعقد الجلسات الاقتصادية المتخصصة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور الحكومة والخبراء والمتخصصين.

وفي هذا السياق، سيتم عقد الجلسات خلال الأسبوع الجاري، على مدار 4 أيام حتى الخميس، كما ترتكز أجندة الجلسات الاقتصادية، على مواجهة التضخم والاستثمار والعدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه التصدير وملكية الدولة وعجز الموازنة.

 

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بقلم منة شبانة