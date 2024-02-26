مؤتمر بنها للسكر يوضح فئات المرضى الممنوع عنها الصيام في رمضان

ناقش مؤتمر بنها للسكر الإرشادات العالمية الخاصة بتحديد فئات المرضى التي يجوز لها الصيام والفئات التي يجب عليها الإفطار في شهر رمضان، وأقيم المؤتمر على مدار 3 أيام بمشاركة مديرية الصحة ونقابة الأطباء والمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية في ضيافة أساتذة علاج مرضى السكر ببنها بمكتبة بنها العامة.

مؤتمر بنها للسكر يحذر فئة من صيام رمضان

أشار الدكتور مصطفى أبو اليزيد، استشاري علاج السكر ورئيس مؤتمر بنها للسكر، إلى أن المشاركين في المؤتمر أكدوا أن مرضى السكر يأتي تقسيمهم وفق الإرشادات العالمية إلى 3 مجموعات، المجموعة الأولى والتي تكثر فيها المضاعفات وتزداد فيها الخطورة من الصيام والقرار لهذه الفئة واضحة بوجوب الإفطار، أما المجموعة الثانية من المرضى وهم متوسطو الخطورة ويجوز الصيام لهم بمحاذير وشروط معينة مع متابعة مقربة من الطبيب، والمجموعة الثالثة والتي لا تعاني من مضاعفات تقل فيها الخطورة ويجوز الصيام.

تأثير أمراض السكر والقلب في مؤتمر بنها للسكر

أضاف رئيس مؤتمر بنها للسكر أن الفعاليات حملت عنوان «تأثير أمراض السكر والقلب على الصحة العامة في مصر» حيث تناولت الجلسات صيام مريض السكر في رمضان وتحديد إمكانية صيام بعض المرضى من عدمه ممن تكثر عندهم المضاعفات وتزيد احتمالية الخطر أثناء الصيام، حيث جرى تناول الموضوع من الناحية الطبية والناحية الفقهية والتي قدمها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، والشيخ أبو الحسن حجاج نائبا عن فضيلة الشيخ الدكتور صفوت عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، حيث تناولا الرخصة الشرعية للأفطار في رمضان وضوابط ممارستها وكيفية الكفارة للمريض الذي لا يقدر على الصيام.

وأضاف أن مؤتمر بنها للسكر أقيم تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خبراء وأساتذة المجال الأطباء الأساتذة هشام الحفناوي رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام أطباء مصر، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور نصيف العفيفي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور كمال عكاشه نائب رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية، والدكتورة جميلة نصر نقيب أطباء الإسماعيلية، والدكتور أحمد سعيد وكيل نقابة أطباء القليوبية، والدكتور محمد عجلان أمين عام نقابة أطباء القليوبية، والدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية، ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

جهود الدولة لمواجهة مرض السكر

وأشار رئيس مؤتمر بنها للسكر إلى أن الدكتور هشام الحفناوي، رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة، أن مجهودات الدولة لدعم مرضى السكر وعمل المبادرات للكشف المبكر عن مرض السكر، فيما تحدث نقيب عام أطباء مصر الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، خلال كلمته بالمؤتمر عن ضرورة تكاتف الجهود لإخراج قانون المسؤولية الطبية على شكل يليق بالدولة المصرية ويحقق مناخ آمن للمنظومة الطبية في مصر، بينما أشار الدكتور حمودة الجزار في كلمته على حرص وزارة الصحة على تقديم كل الدعم لمرضى السكر من خلال تقديم أحدث الأدوية والعقاقير لعلاج المرض ومضاعفاته.

أضاف رئيس مؤتمر بنها للسكر أن الفعاليات ناقشت خطورة مرض السكري مع تزايد أعداد المرضى في مصر، وأن إقامة هذه المؤتمرات إنما يهدف إلى اطلاع الطبيب على كل الأبحاث العلمية العالمية الخاصة بمرض السكري وعلاج مضاعفاته.