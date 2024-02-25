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«حياة كريمة» تطلق مبادرة أنت الحياة بالفيوم

كتب:

يسرا البسيوني
09:31 م | الأحد 25 فبراير 2024
جانب من فعاليات مبادرة أنت الحياة بالفيوم

جانب من فعاليات مبادرة أنت الحياة بالفيوم

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق محطة جديدة من محطاتها متمثلة في مبادرة أنت الحياة بمحافظة الفيوم.

توفير فرص عمل 

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة تستمر لمدة 5 أيام متتالية في أطسا مع شركاء التنمية بعدد من المشاريع والفعاليات، موضحة أن الفعاليات تضمنت ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل بالإضافة لاستقبال استمارات للغارمين، وذلك بالتعاون مع أحد أهم شركاء حياة كريمة مؤسسة مصر الخير، وأيضا فريق استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم مع مؤسسة صناع الحياة.

مبادرة أنت الحياة 

وأضافت حياة كريمة، أنه تم تنظيم قافلة طبية على ضوء أنت الحياة مع جامعة الفيوم، مشيرة إلى أن فعاليات مبادرة أنت الحياة تستمر حتى غدا الاثنين بقرية منشأة الأمير البرنس في مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

 

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