رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد القطاعين الجنوبي والشمالي في المدينة

أجرى المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولة تفقدية؛ لمتابعة المشروعات الجارية بالقطاعين الجنوبي والشمالي، يرافقه عدد من المسؤولين بالجهاز.

واستهل «النجار» جولته المرورية، بتفقد المحور المركزي وأعمال رفع الطرق بالقطاع الجنوبي، وأكد أنه جارٍي تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة على ثلاث عمليات كالتالي: ترميم ورفع كفاءة الطرق وتنفيذ شبكة الري بمنطقة جنوب الأحياء، وصيانة الطرق بالقطاع الجنوبي وكذا رفع كفاءة الأحياء السكنية من الأول للخامس، حيث تم استلام الموقع نهاية شهر نوفمبر 2023.

كما تفقد «النجار» الحي الخامس، وتابع أعمال مرمات أسفلتية وأرصفة للطرق بالحي السادس.

خلال الزيارة، استمع «النجار» إلى مطالب السكان المتعلقة بعمليات التطوير القائمة للإستفادة القصوي من الأعمال الجاري تنفيذها، ووجه مسؤولي القطاعين الجنوبي والشمالي بضرورة التنسيق الحضاري للمداخل والمخارج ووضع الإنترلوك اللازم لها، مشددا على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشاريع بزيادة معدلات الإنجاز وتكثيف العمالة والالتزام بكافة الإشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية وسرعة نهو الأعمال في موعدها مع الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وكلف رؤساء الأحياء ومسؤولي الإدارات بالقطاعين الجنوبي والشمالي بضرورة المتابعة الجيدة لجميع أعمال النظافة والصيانة وأعمال المرافق وتطوير الطرق واللاندسكيب والزراعة ومتابعة شكاوي السكان بالمدينة.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن جولة رئيس الجهاز جاءت للتأكيد على العملية الهندسية المتقنة للأعمال القائمة بالقطاعين الجنوبي والشمالي والمتمثلة في الرصف والإنارة وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المارة ومتابعة أعمال النظافة والزراعة.