مركز تغير المناخ: ظهور آفات حشرية مع وصول الحرارة إلى 33 درجة مع نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي «إن طقس الثلث الأوسط من شهر أمشير الحالي متذبذب يشهد ارتفاعًا قياسيًا في درجات حرارة النهار بقيم كبيرة وحتى نهاية الأسبوع الحالي»، موضحًا أنَّه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى قيم صيفية صريحة من 31 إلى 33 درجة مئوية في معظم الأنحاء مع استمرار الحرارة ليلاً في معدل يصل إلى 10 درجات.

أهم المظاهر المتوقعة خلال الموجة الحالية

تابع أنَّ أهم المظاهر المتوقعة خلال الموجة الحالية هو الفرق الكبير في بين الليل والنهار، وهو ما يشكل ظروفاً مناسبة لظهور الآفات الحشرية التي كانت في بيات شتوي مثل ديدان الأوراق والثمار والآفات الموسمية، مثل المن على البطاطس والفول، والتربس على أزهار المانجو والكمون.

البلاد ستشهد تغيراً في اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية دافئة جداً

أشار إلى أنَّ البلاد سوف تشهد تغيراً في اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية دافئة جداً، وهو ما يسبب خللاً في تزهير الفاكهة في مرحلة العقد، خاصة المانجو وبعض أشجار المتساقطات ومحاصيل القمح والفول البلدي واليانسون والكمون.

حذر فهيم من نشاط الرياح وما يمكن أن يتسبب فيه من رقاد للقمح، كذلك الزيادة الكبيرة في الرطوبة يمكن أن تتسبب في الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل اللفحة المتأخرة على البطاطس والبياض الدقيق على الفلفل والمانجو والباذنجان.