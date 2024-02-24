3 ظواهر جوية تضرب البلاد الأيام المقبلة.. تحذير من الرياح المثيرة للرمال

حالة من استقرار الطقس تعيشها البلاد هذه الأيام، ورغم ذلك تتأثر بعدة ظواهر جوية، خلال الفترة من غدا الأحد إلى الجمعة 1 مارس 2024، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وكشفت الأرصاد الجوية أن البلاد تتعرض لتأثير 3 ظواهر جوية وتفصيلها على النحو التالي:

1- الشبورة

حذرت الأرصاد من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وحتى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تبدأ من الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى التاسعة صباحا، تكون كثيفة أحيانا وتصل حد الضباب على بعض المناطق حيث تتأثر بها البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة.

2- الرياح

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة، وتسمر خلال الـ6 أيام المقبلة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

3- سقوط أمطار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية انحسار سقوط الأمطار غدا الأحد، في حين تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدووث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة يومي الثلاثاء والأربعاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة الأيام المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الأحد 25-2-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

- شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة يوم الاثنين 26-2- 2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

- جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

- شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجات

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 27-2-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.