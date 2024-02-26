احذر شراء هذه المنتجات من سوق الخميس.. هتصرف أضعاف اللي وفرته على العلاج

خلال الفترة الأخيرة اتجه صناع المحتوى على «تيك توك»، إلى سوق الخميس للترويج لمنتجاته التي تباع بأسعار رخيصة، وحازت هذه الفيديوهات على نسب مشاهدة مرتفعة، واعتبرها البعض البديل الأوفر في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة اقتصادية عالمية.

يقع سوق الخميس في منطقة المطرية بالقاهرة، ويتهاتف على زيارته عدد كبير من الباحثين عن سلع ومنتجات بأسعار منخفضة، لكن الأطباء المتخصصين في الجلدية والصحة العامة، حذروا من شراء المنتجات التي تباع على الرصيف وفي الأسواق الشعبية، نظرًا لخطورتها على البشرة، موضحين أن ما يتم توفيره من أموال سينفق أضعافه على علاج الآثار الناتجة عن استخدام هذه المستحضرات.

مستحضرات تجميل في سوق الخميس

أحد صناع المحتوى نشر فيديو لبائع بسوق الخميس يعرض أنواعًا مختلفة من مستحضرات التجميل مقابل 5 جنيهات منها أملاح باديكير وماء ورد وكريم تفتيح الوجه وكريم أساس و«هاي لايتر» ومخمرية، وبعض هذه الأنواع عُرض بسعر أقل من 5 جنيهات، على الرغم من أن جميعها مواد تجميلية تُوضع على البشرة.

وعلى الموقع نفسه انتشر فيديو بعنوان «أي حاجة بـ5 جنيه»، منها علبة كرياتين للشعر وزجاجة طلاء أظافر وعبوة لزيت الشعر وغيرها من المنتجات المعروضة فوق بعضها البعض بعشوائية، وأكد مصور الفيديو المحتوى أن الفرشة يتجمع عليها عدد كبير من الزبائن يختارون من بينها مقابل 5 جنيهات للقطعة، لكنه في نهاية الفيديو حذر من استخدام هذه المنتجات قائلًا: «مانصحش حد يشتريها».

احذر شراء هذه المنتجات من سوق الخميس

حذرت الدكتورة بسنت عبد السلام، استشاري الصحة العامة، المواطنين من شراء منتجات سوق الخميس لأنها تضر بالصحة، خاصة المنتجات الغذائية مجهولة المصدر ومستحضرات التجميل، مؤكدة أن السلع الأكثر تداولًا في سوق الخميس، المنتجات الغذائية التي تباع بالكليو دون معرفة مصدر أو تاريخ صلاحية للمنتج، بجانب تعرض المنتج للتلوث بفعل تواجده مكشوفًا وسط أجواء ممتلئة بالجراثيم، ومن أمثلة تلك المنتجات رقائق البطاطس المقرمشة «الشيبسي»، والشيكولاتة، والبسكويت.

وأوضحت «بسنت» أن الأمراض الناتجة عن استهلاك هذه المنتجات ما يلي:

- التسمم الغذائي.

- جرثومة المعدة.

- إسهال.

منتجات التجميل

وقالت استشاري الصحة العامة، إنه يفضل عدم شراء منتجات التجميل من سوق الخميس، سواء كان مستعملة مسبقًا أو جديدة؛ فمنتجات العناية بالبشرة يجب شرائها من محال مضمونة ومرخصة، تهتم بالمنتج المعروض وسلامته، وهو ما لا يتوافر في ظروف البيع الخاصة بالسوق.

ومن الأمراض المتوقع الإصابة بها عند استعمال المنتج التجميلي من سوق الخميس، بحسب «بسنت»:

- الحساسية.

- كثرة الحبوب.

- تشوه الجلد.

المعلبات المعرضة للشمس

وأكد «بسنت» أن تجار سوق الخميس عادًة ما يعرضون منتجاتهم على أرصفة الشوارع، مما يعرض المعلبات المحتوية على مواد حافظة لضوء الشمس، وبالتالي يضر بسلامة المنتج ويجعله غير مؤهل للاستهلاك الآدمي، ومن الممكن أن يصيب بالأمراض السرطانية، نتيجة تغير الطبيعة الكيميائية للمواد الحافظة.