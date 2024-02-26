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صدمة حزينة لـ ليلى عبداللطيف في 2024

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:19 م | الإثنين 26 فبراير 2024
ليلى عبداللطيف

ليلى عبداللطيف

أعلنت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف وفاة شقيقتها «سناء» عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كاشفة موعد ومكان صلاة الجنازة.

وفاة شقيقة ليلى عبداللطيف

وكتب ليلى عبد اللطيف:«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي والخلى حتى صدق الله العظيم، بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله المرحومة سناء عبداللطيف».

وأضافت: «والدها المرحوم الشيخ محمد عبدالنبي عبد اللطيف، ووالدتها الحاجة كريمة إبراهيم، وولدها أحمد العجوز، وابنتها فينا زوجة مازن غلابيني، وأشقاؤها يحيى وعبدالقادر والدكتور بلال النصولي، وشقيقاتها ليلى وهند عبداللطيف ورزان».

موعد ومكان جنازة شقيقة ليلى عبداللطيف

وتابعت أنه من المقرر أن «يصلى على جثمانها عصر اليوم في جامع البسطة التحنا ويوارى الثرى في مقابر الباشورة، وتُقبل التعازي قبل الدفن للرجال والنساء في خلية جامع البسطة التحتا، غدا وبعد غد، وذلك للرجال والنساء من الساعة 03.30 عصراً حتى الساعة 05.30  في قاعة محي الدين برغوت بجامع الخاشقجي».

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بقلم أحمد عبد الرحمن