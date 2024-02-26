فرص عمل ورعاية طبية ومعاشات ومساعدات عاجلة للأولى بالرعاية في الفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، هناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص، وفقًا لمؤهلاتهم العلمية، وظروفهم المعيشية، وخبراتهم الحياتية، مع مراعاة توفير وظائف ملائمة لذوي الهمم منهم، والتأكد من بدء عملهم بشكل فعلي، وحصولهم على الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقده الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في ديوان عام المحافظة اليوم الإثنين، إذ تضمن توفير الرعاية الطبية واللازمة وعلاج على نفقة الدولة لعدة حالات مرضية من الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن توفير مساعدات مالية عاجلة، ومعاشات ومشروعات تنموية لبعض الفئات الأكثر احتياجًا.

توفير رعاية طبية عاجلة

وكلف محافظ الفيوم الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، بتوفير العلاج على نفقة الدولة والرعاية الطبية اللازمة لعددٍ من الحالات المرضية من أفراد الأسر الأولى بالرعاية، موجهًا بعمل فحص طبي لسيدة تعاني من تورم بالساقين إثر إصابتها بالالتهاب الخلوي، مع توفير العلاج اللازم لها.

كما وجه محافظ الفيوم، بإجراء الفحص الطبي اللازم لفتاة تعاني من التهابات روماتيزمية في الخلايا الجذعية بالتنسيق بين مستشفى الجامعة ومستشفى الفيوم العام، وتحديد العلاج المناسب لها، والتنسيق مع معهد ناصر بالقاهرة إذا لزم الأمر.

وتضمنت توجيهات محافظ الفيوم، سرعة عمل قومسيون طبي لشاب مصاب بحروق شديدة في الوجه والكفين، لبيان نسبة العجز، وبحث إمكانية حصوله على معاش «تكافل وكرامة»، موجهًا وكيل وزارة العمل بالفيوم، بتوفير فرصة عمل في أحد شركات أو مصانع القطاع الخاص تتناسب وظروفه.

تدخلات الحماية الاجتماعية

وأمر محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسؤولي الجمعيات الأهلية، لتوفير عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الأسر الأكثر احتياجًا، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة «تكافل وكرامة» لتوفير الحياة الكريمة لهم.

تجهيز فتاة مقبلة على الزواج

كما كلف الأنصاري، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، لتوفير جهاز لفتاة مقبلة على الزواج من الفتيات غير القادرات، فضلًا عن التنسيق مع مسؤولي الجمعيات الأهلية، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتمويل مشروعات «تجهيز بقالة أعلاف» و«محال بيع ملابس».

تنفيذ مشروعات بالقرى

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث عدد من طلبات الأولى بالرعاية الراغبين في تنفيذ مشروعات من خلال إداراة تنمية القرية، والعمل على توفير تراخيص أكشاك للأكثر إحتياجًا في القرا بالقرى تبعًا للشروط المنظمة لذلك.

تكثيف أعمال النظافة

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة وتسوية وتمهيد الطرق في جميع المراكز والقرى للظهور بالشكل اللائق، والتيسير على المواطنين خلال تنقلاتهم، فضلًا عن تكليف مسؤولى المرافق بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على وضع الحلول الإيجابية لها، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمراجعة موقف عدد من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا خصوصًا السيدات المعيلات، لسداد فواتير استهلاك مياه الشرب، وإمكانية تقسيط قيمتها.