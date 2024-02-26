متابعات ميدانية برئاسة مديري الإدارات الفرعية لـ8 مراكز شباب بالقليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مديري الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مفاجئة، لمراكز الشباب على مستوى الإدارات، حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للمترددين.

تشكيل لجان المتابعة

أشار وكيل الوزارة، إلى تشكيل لجان المتابعة من مدير الإدارة ومسئول قسم الشباب ومسئول التخطيط، ومسئول القسم المالي والإداري، ومسئول الهيئات، ومسئول المخازن لمتابعة التزام المراكز بكافة التعليمات الإدارية الواردة من الوزارة، وانتظام العمل داخل المركز.

متابعة 8 مراكز شباب

أضاف أن المتابعة شملت مراكز شباب شبرا البلد بشبرا الخيمة، وسنهرة بطوخ، وعزبة عبد الرحمن بالخانكة، وكفر بطا ببنها، وميت الدريج بكفر شكر، وميت حلفا بقليوب، ومدينة شبين بشبين القناطر، وسندبيس بالقناطر الخيرية.

وأكد مراجعة العضويات بالمركز واستيفاء السجلات المالية والإيصالات، ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب، والتنبيه على صيانة مرافق المرتكز بشكل دوري، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، وإطفاء أنوار الملاعب في حال عدم وجود أنشطة، وتدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات، والتنبيه على تلافي الملاحظات، وقبول سداد اشتراك العضوية، وتغير الأعلام التالفة الموجودة أعلى المباني الإدارية.