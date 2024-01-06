عزة مصطفى: القيادة السياسية تهتم بالرياضة.. والكل منتظر فرحة منتخبنا بأمم أفريقيا

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب الوطني بالعاصمة الإدارية، دليل واضح أن الدولة والقيادة السياسية بالرياضة وخاصة كرة القدم.

بطولة الأمم الأفريقية لها مكانة خاصة عند المصريين

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن بطولة الأمم الأفريقية لها مكانة خاصة عند المصريين، معقبة: «كرة القدم أفيون الشعب المصري، الكل منتظر أن منتخب مصر يفرحنا ويفوز بالبطولة».

وأوضحت عزة مصطفى، أن زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني طالب اللاعبين فيها ببذل أقصى مجهود في البطولة القارية.

من ناحية أخرى، هنأت الإعلامية عزة مصطفى، الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلة: «كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة وإحنا على أرض السلام».

وقالت إن الرئيس السيسي بعث ببرقية تهنئة للبابا تواضروس لتهنئته بعيد القيامة المجيد.