آخر فرصة للحصول على وحدة في سوق برج العرب بالإسكندرية.. رابط التقديم

أتاحت محافظة الإسكندرية، رابط نموذج الطلب المخصص للتقديم للحصول على وحدة بسوق الجملة الجديد ببرج العرب، والمخصصة للتجار المرخص لهم بسوق الحضرة وسوق العامرية، التي تعد آخر فرصة لأصحاب الوحدات في سوق العامرية، قبل بدأ عمليات التقديم غدا الاثنين 15 يناير.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط نموذج التقديم للحصول على وحدة بسوق برج العرب بالإسكندرية، والذي يعد أولى خطوات نقل أسواق الجملة بالحضرة والعامرية، إلى سوق الجملة الجديد ببرج العرب.

نموذج التقديم في سوق برج العرب

ويمكن الحصول على نموذج التقديم من هنا، والذي من خلاله يتم طباعته ورقيا وملء كافة البيانات المطلوبة، من أجل تسليمه في الموعد المحدد للتقديم.

مكان تقديم طلب النقل إلى سوق برج العرب

عقب طباعة الطلب، وملء كافة البيانات يقوم التاجر بتقديمه بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالدور الأرضي، بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، المتاحة بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الواحدة ظهرًا، عدا أيام العطلات الرسمية.

مواعيد تقديم طلب النقل إلى سوق برج العرب

- يتاح تقديم طلبات التجار المرخص لهم بسوق العامرية، لمدة شهر من 15 يناير إلى 15 فبراير المقبل.

- يتاح تقديم طلبات التجار المرخص لهم بسوق الحضرة، من 19 فبراير إلى 21 مارس.