الإسكان: بيع محال تجارية وصيدلية ووحدات إدارية في برج العرب والنوبارية

قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم عقد جلسة مزاد علني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، أسفرت عن بيع 14 محلاً تجارياً، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية، وقيادات الجهاز، موضحا أن متوسط المساحات للمحال تتراوح من 15 إلى 40 مترا.

بيع 12 محلا تجاريا في النوبارية

وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم عقد جلسة المزاد العلني لبيع 12 محلاً تجارياً، و2 وحدة إدارية، وصيدلية بمختلف الأحياء والأسواق التجارية بالنوبارية، وذلك في إطار سعي جهاز تنمية مدينة النوبارية لتطبيق توجهات الدولة للاستخدام الأمثل للموارد.

الإسكان: جلسة المزاد أسفرت عن بيع جميع المحال

وأوضح الجهاز أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع جميع المحال عدا محل واحد، وكان المركز التكنولوجي بجهاز مدينة النوبارية الجديدة قد شهد تزاحماً كبيراً لدفع مبالغ التأمين الابتدائي، حيث قام جهاز المدينة بوضع خطة طبقاً لتعليمات هيئة المجتمعات لبيع المحال والوحدات الإدارية طبقاً لاحتياجات السوق والزيادة السكانية.