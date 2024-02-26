«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد.. والعظمى تصل 30 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، حيث تشهد البلاد حالة من الدفء واستقرار الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه بدءا من الخميس المقبل، تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه يصاحب ارتفاع درجات الحرارة بعض الظواهر الجوية، التي تتمثل في انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى نشاط الرياح على كل الأنحاء.

وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة الطقس، فإنه تسود أجواء مائلة للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردة في أول الليل وشديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة بدءا من يوم الخميس

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى بدءا من يوم الخميس المقبل على النحو التالي:

درجات الحرارة الخميس 29-2- 2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجات

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 1-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

- الوجه البحري العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجات

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة السبت 2-3-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

- جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة

- شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات

- جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.