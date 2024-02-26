جميعة رجال الأعمال: الزراعة تمثل 15% من حجم الناتج المحلي

قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن سعر القمح انخفض عالميًا، حيث لا يتجاوز الآن 270 دولارا بعدما تجاوز في السابق لـ400 دولار، ومن المتوقع أن يقل عن السعر المعلن عالميًا بنحو 20 دولارا، حال تعاقد هيئة السلع التموينية على شراء السلع.

وأضاف «النجاري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الزراعة تمثل 15% من حجم الناتج المحلي، وهذا الرقم زاد بصورة كبيرة عن السابق، مشيرًا إلى أن الزراعة أصبحت جاذبة للاستثمار.

وتابع أن المزارع أصبح يشعر بحالة من الارتياح من العائد في الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي واعد، وفي حاجة لتحديد الزراعات المناسبة.

وأشار إلى أن تسعير سعر القمح المحلي يحدث وفقًا لبعض الاعتبارات منها سعر القمح العالمي، واحتمالية حدوث التعيوم، مشيرًا إلى ضرورة أن لا يقل سعر القمح عن 2000 جنيه حال حدوث تعويم.