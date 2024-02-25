«الزراعة» تشارك بمنتجاتها في معارض وأسواق جنوب سيناء للسلع الغذائية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مشاركتها في المعارض والأسواق الكبرى للسلع والمنتجات الغذائية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

إطلاق عدد من المنافذ المتحركة

ومن جهته، أكّد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المنافذ والمعارض، مشاركة الوزارة ممثلة في مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، بمنتجاتها المختلفة من السلع الغذائية، في معارض محافظة جنوب سيناء في مدن أبو زنيمة وأبورديس، والتي افتتحها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كذلك تم إطلاق عدد من المنافذ المتحركة بالمدن المختلفة في المحافظة، فضلا عن الميادين العامة، ووأماكن تجمعات المواطنين.

ضخ سلع غذائية في المعارض

وأضاف أنَّه جرى ضخ العديد من السلع الغذائية بهذه المعارض من لحوم ودواجن واسماك ومنتجاتها، وبيض المائدة ومنتجات الألبان، والبقوليات، ومنتجات التصنيع الغذائي، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 إلى 50%، للمساهمة في رفع العب عن كاهل المواطنين والحد من الغلاء.

وأكّد أنَّه سيتمّ خلال الأيام المقبلة، وقبل بداية شهر رمضان المبارك، افتتاح المعرض السنوي للوزارة، ومبادرة خير مزارعنا لأهالينا، بمشاركة اكثر من 70 عارضا من الجهات الإنتاجية بالوزارة، وعدد من شركات القطاع الخاص، والتي تعرض منتجاتها بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق نسبة تتراوح ما بين 20 و50%.

وأشار إلى أن هذا المعرض يأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار مساهمة وزارة الزراعة في الحد من الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد مستشار الوزير أن جهود المبادرة والوزارة مستمرة لضخ كميات كبيره من السلع والمنتجات الغذائية، بالمعارض والأسواق ومنافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة بكل محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة.