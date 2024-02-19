أسعار العملات اليوم الاثنين 19-2-2024 بالأسواق.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية، استقرارا ملحوظا، في المصارف المصرية، وذلك في بداية تعاملات اليوم الاثنين 19-2-2024.

سعر اليورو في بنك مصر

واستقر سعر اليورو في بنك مصر 33.28 جنيه للبيع، و33.05 للشراء، وفي البنك المركزي سجل 33.21 جنيه للشراء، و33.39 للبيع.

سعر الدولار في مصر

واستقر سعر الدولار داخل البنك المركزي، إذ سجل 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بينما سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه نحو38.66 جنيه للشراء، و38.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سجل سعر صرف الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

أما الدينار الكويتي سجل في البنك المركزي المصري 100.03 جنيه للشراء، و100.49 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.9 جنيه للشراء و 100.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 8.38 جنيه للشراء، و8.4 جنيه للبيع.