المرصد المناخي بشمال سيناء: غيوم تغطي سماء المحافظة مع انخفاض درجات الحرارة

قال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، إن درجات الحرارة انخفضت لتسجل 17 درجة مئوية خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما سجلت أمس 22 درجة مئوية.

وأضاف المرصد، أن المحافظة تتعرض لهبوب رياح باردة، واحتمالية تساقط الأمطار ضعيفة، مع استمرار انخفاض الحرارة لمدة يومين مقبلين.

وأكد أن هبوب الرياح على المنطقة حتى الآن غير مؤثر، وإدارة الأزمات تتابع مع المديريات الأوضاع لحظة بلحظة.

متابعة التطورات لحظة بلحظة بوسط المدينة

من جانبه، أعلن مجلس مدينة العريش إزالة الأوراق والرمال التي تسببتها الرياح على الطرق العامة. كما تمت مراجعة أسلاك الكهرباء في الأحياء الجنوبية للمدينة تحسبًا لأي انقطاع في التيار الكهربائي.

وأشار المجلس إلى أن عملية رصف الشوارع الداخلية في وسط العريش ساهمت في منع تراكم الرمال على جوانب الطريق في وسط المدينة.

وفي سياق متصل، طالب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان سابق لرؤساء المدن، بمتابعة التطورات المناخية وحركة الرمال والرياح على الطرق السريعة.