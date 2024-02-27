وكيل «رياضة القليوبية» يفاجئ مراكز شباب شبرا الخيمة بزيارة مفاجئة (صور)

أجرى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية مفاجئة، اليوم الثلاثاء، لتفقد ومتابعة مراكز شباب بشبرا الخيمة، والتي شملت متابعة مركز شباب منطي ومركز شباب ميت نما، وتضمنت متابعة انضباط العمل والعاملين، ومتابعة تنفيذ الأنشطة البرامج، وتفقد المشروعات الإنشائية، وما تم الوصول إليه والتعرف على المعوقات والمشكلات والعمل على حلها.

متابعة البرامج والأنشطة

وخلال المتابعة، تفقد «الصبروط» أعمال مركز شباب منطي، والبرامج والأنشطة، إضافة للتعرف على الوضع الحالي لمشروعات الطرح الاستثماري والمعوقات التي تواجه سير العمل، ووجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل وفقا للخطة الزمنية الموضوعة.

وفي مركز شباب ميت نما تم متابعة الأنشطة والبرامج المنفذة وسجلات الحضور والانصراف، وجاء ذلك بحضور العاملين بالمركزين حيث لاحظ انضباط العاملين والالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة من وزارة الشباب والرياضة والمديرية.

انتظام المتابعة الهيئات الشبابية

وفى وقت سابق، أشار «الصبروط» إلى أن جولات المتابعة المستمرة تأتي وفقا لتوجبهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة انتظام المتابعة الهيئات الشبابية والرياضية.