وحدوا الواحد.. أحمد العوضي يروج لمسلسل حق عرب رمضان 2024

حرص الفنان أحمد العوضي على الترويج لمسلسله الجديد حق عرب، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2024 بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم رياض الخولي.

برومو مليء بالتشويق لمسلسل حق عرب

وشارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ببرومو مسلسل حق عرب من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام، وعلق عليه: «وحدوا الواحد طرش 2024 البرومو الرسمي لمسلسل حق عرب على قناة on».

شخصية أحمد العوضي في حق عرب

وجاء برومو مسلسل حق عرب مليئا بالأحداث المشوقة التي كشفت عن شخصية عرب السويركي التي يقدمها الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث العمل، وظهر في عدة مشاهد وهو يبحث عن من قتل والده ويعلم أنه المعلم عبد ربه الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، ويبدأ في الانتقام منه، وسيطر على البرومو كثير من مشاهد الأكشن التي لفتت الأنظار.