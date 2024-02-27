مستوحى من مسلسل بدون سابق إنذار.. كيف يتخطى الزوجان إصابة ابنهما بمرض خطير؟

مسلسل بدون سابق إنذار، ضمن مسلسلات السباق الرمضاني 2024، والذي يُعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ يسلط الضوء على إصابة الابن صاحب الـ6 سنوات بمرض السرطان، مما يسبب حالة من القلق للأهل، لذلك نستعرض كيف يتخطى الزوجان إصابة ابنهما بمرض خطير؟

طرق لتخطي إصابة الأطفال بمرض خطير

عند إصابة الطفل بمرض سرطان الدم، قد تتأثر العلاقة بين الزوجين حتى تصل إلى تدمير حياتهما بالكامل، لذلك عند المرور بمثل هذه الأزمة يحتاج الطرفان إلى أن يدعم بعضهما الآخر ويكونان سندا لكل منهما، ووفق ما نشره موقع «coping space»، هناك العديد من الطرق التي تساعد الزوجين في تقديم الدعم والمساندة.

لا بد للزوجين أن يقفا معًا كفريق واحد، خلال رحلة العلاج وتحدي المواجهات والخلافات التي تدور بينهم، والتركيز على إيجاد طرق وحلول أفضل للتعامل فيما بينهما حتى يتخطيا هذه الأزمة، كما أنّهما لا بد أن يجدا وقتًا للنقاش فيما بينهما حول الأزمة التي يمران بها، وقضاء وقتًا معًا.

مشاركة المشاعر والسؤال عن الاحتياجات والدعم، دائمًا ما يحتاج إليها الشريك من شريكه، لذلك يجب على الطرفين أن يستمعا إلى بعض لتخطي هذه الأزمة، كما أن يجب عليهما تقليل الضغط اليومي حول الوظائف ورعاية الأطفال والأعمال المنزلية والاحتياجات الطبية وغيرها من المسؤوليات.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

وتدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، في إطار تشويقي حول زوجين يواجهان مشكلة كبيرة تقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد اكتشاف مرض ابنهم بالصدفة وملاحظة الأم والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد لبقع غريبة وتبين الفحوصات إصابته بمرض السرطان وتبدأ رحلتهم في العلاج.

المسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، أحمد علي ماهر، وآخرين من تأليف ألمي كفارنة، وإخراج هاني خليفة.