ماراثون الخير في قرية «زيان».. تجميع 2 مليون جنيه لإسعاد الفقراء في رمضان

انطلق مارثون «سباق على الخير» بمحافظة الدقهلية، ونجح أهالي قرية «زيان» في جمع 2 مليون جنيه في 3 أيام فقط، من أجل شراء «شنطة رمضان»، التي يتم توزيعها كل عام على المحتاجين في القرية، لكن كيف نجح شباب القرية في جمع هذا المبلغ في 3 أيام فقط؟.

في بث مباشر عبر فيسبوك بصفحة تحمل اسم القرية، بدأوا في الإعلان عن المبادرة التي تحمل اسم «حلم المليون»، مؤكدين أن هدفهم هو جمع مليون جنيه هذا العام، لشراء «شنطة رمضان».

محمد عطوان، أحد أهالي قرية زيان، يحكي لـ«الوطن»، أن الفكرة بدأت في رمضان الماضي 2023، حين دشن شباب القرية مبادرة لجمع 50 ألف جنيهًا، لكن كانت المفاجأة في نجاحهم بجمع نصف مليون جنيه، مضيفًا في تصريحاته: «السنة اللي فاتت لما جمعنا 500 ألف، قولنا السنة دي عايزين نوصل لحلم المليون، وهو ده اللي قدرنا نعمله فعلاً».

يؤكد «عطوان» أنه في اليوم الأول جمعوا 600 ألف جنيه، وحين مر يومين كان الشباب قد جمعوا مليون و350 ألف جنيهًا، واليوم الثالث وصلوا 2 مليون جنيه، ليصبح هذا المبلغ هو قيمة «شنطة رمضان» في هذا العام.

تحدث «عطوان» أيضًا عن طريقة جمع الأموال، مؤكدًا أن بعضًا من شباب القرية، يخرج في بث مباشر عبر الصفحة التي تحمل اسم قرية زيان، وذلك من الساعة 8 مساءًا حتى 12 منتصف الليل، وذلك أثناء تجمعهم داخل دار المناسبات الخاصة بالبلدة.

عطوان: مبادرات الخير بدأت من سنين

وبحسب ما قاله «عطوان»: «مبادرات الخير دي عندنا من زمان، وكنا بنجمع الفلوس دي من الشباب المغترب في الخليج، أو الناس اللي معاها فلوس في البلد، والفلوس دي بنقدر بيها نجوز ناس محتاجة أو نساعد الغلابة».