ما هي الغنيمة الباردة؟.. سنة واظب عليها النبي خلال الشتاء

السنن التي أوصى وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بها امته، سنن كثيرة ومتعددة ووردت في السنة النبوية وفقاً للأحاديث الشريفة، إلاّ أنّ هناك عدد من السنن قد يغفل الناس عنها، وذلك لعد معرفتهم بأهميتها أو ثوابها العظيم عند الله عز وجل، ويستحب للمسلم أن يحتذي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله وأقواله، لقوله تعالى: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».

سنة كان يفعلها النبي أثناء الشتاء

وحول السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الشتاء، فقال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنه قد روى الترمذي في سننه عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ»، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «ألا أدلكم على الغنيمة الباردة، قالوا: بلى، فيقول: الصيام في الشتاء».

معنى الغنيمة الباردة

وأضاف «الأطرش»: «شبه الرسول- صلى الله عليه وسلم- الصيام في الشتاء بالغنيمة الباردة، لأن فيه ثوابًا بلا مشقة، ومعنى الغنيمة الباردة: أي السهلة ولأن حرارة العطش لا تنال الصائم فيه».

فضل صيام التطوع

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أنّ للجنة أبواب ومنها باب الريان وهو الباب الذي يدخل منه الصائمون، ولذلك فإن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإكثار من صيام التطوع يمهد المسلم الدخول من باب الصائمين باب الريان، ففي صحيح البخاريّ أنَّ رَسولَ، قالَ: (مَن أنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِن أبْوَابِ الجَنَّةِ: يا عَبْدَ اللَّهِ هذا خَيْرٌ، فمَن كانَ مِن أهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِن بَابِ الصَّلَاةِ، ومَن كانَ مِن أهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِن بَابِ الجِهَادِ، ومَن كانَ مِن أهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِن بَابِ الرَّيَّانِ).