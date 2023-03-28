ناقد فني: طارق لطفي «غير جلده» وحقق نجاحا مغايرا لـ«جزيرة غمام»

قال الناقد الفني والسينمائي خالد محمود، إنَّ هناك نجومًا بمسلسلات رمضان هذا العام ظهروا بمظهر مختلف ومتميز، متابعًا «في نجوم كتير السنة دي غيروا جلدهم، زي طارق لطفي بمسلسل مذكرات زوج، إذ أنَّه من المهم أن يبحث الفنان عن منطقة أخرى للنجاح بعد نجاحه في منطقة معينة، كالممثل العالمي ليوناردو دي كابريو».

وأضاف الناقد الفني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي، عبر راديو «نجوم أف إم»، أنَّ كالممثل العالمي ليوناردو دي كابريو لم يحصر نفسه في أدوار الفتى الذهبي الرومانسي ولكنه بدأ بالاتجاه إلى أعمال أخرى حتى غير متسقة مع سنه وشكله، غير أنَّه تمكّن من النجاح بها وأخذ عنها الأوسكار، وهي نقطة تنقص كثير من نجومنا بالوطن العربي الذين حصروا أنفسهم بمناطق واحدة، وهو ما يجعلهم يتخبطون في الطريق ولا يستطيعون العودة للقوة التي بدأوا بها خطواتهم الأولى».

طارق لطفي تمكن من كسر نجاح جزيرة غمام بنجاح آخر مختلف

وأوضح الناقد الفني، أنَّ طارق لطفي تمكّن من كسر نجاح «جزيرة غمام»، وحقق نجاحًا بمنطقة أخرى تمامًا، بنفسية هادئة ورومانسية، بها رؤية اجتماعية هامة وحلوة وقريبة من الناس.

أوقات العرض والقنوات الناقلة لمسلسل «مذكرات زوج»

يُذكر أنَّ قصة مسلسل مذكرات زوج مأخوذة عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، والمعالجة الدرامية للكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادي، بطولة نخبة من الفنانين منهم طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ويُعرض مسلسل مذكرات زوج 3 مرات يوميًا في رمضان 2023، على قنوات cbc الساعة 8:45 مساءً، والساعة 2:45 بعد منتصف الليل.