سعره مفاجأة.. انهيار جديد للدولار في السوق الموازية الآن

تراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى أدنى مستوى له، وسجل نحو 47 جنيهًا في التراجع الأكبر منذ إعلان الحكومة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة مع الإمارات.

تحدث الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، عن أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء قائلا إنّ هذا أمر طبيعي لأن تسعير الدولار في السوق الموازية عبارة عن مضاربات وهمية، حتى السعر المعلن الآن في السوق السوداء 47 جنيهًا وهمي ومبالغ فيه، لأن السعر العادل للدولار أقل من 40 جنيهًا.

انهيار جديد في سعر الدولار

وأضاف البنا لـ«الوطن»، أنّ سعر الدولار في السوق السوداء يتجه إلى السعر الطبيعي يوميًا بسبب الإنهيار الطبيعي في سعر الدولار مقابل الجنيه، والإجراءات الحكومية الفاعلة في الاستثمار هي الزاوية الرئيسية التي ساهمت في انهيار الدولار بشكل حاد، حيث أسهمت بشكل مباشر في تدفق العملة الصعبة على الاقتصاد المصري الذي واجه صدمات كبيرة كان آخرها تدعيات احداث الشرق الأوسط.

القضاء على السوق السوداء

وشرح البنا في حديثه أنّ سعر الدولار في السوق السوداء سيتلاشى شيئًا فشيئا، وسينتهي تمامًا مع تفعيل الحكومة إجراءات جديدة وتوفير العملة الصعبة في البنوك للشركات والأفراد، وحال تفعيل الإجراءات سيكون الأمر بمثابة ضربة قاصمة لسعر الدولار في السوق الموازية، لافتا إلى أنّ بشائر القضاء على السوق السوداء بدأت منذ إعلان الحكومة تطوير رأس الحكمة التي أسهمت في تدفق 35 مليار دولار بشكل عاجل، ويلي ذلك استثمارات أخرى بقيمة 150 مليار دولار حتى 2052.