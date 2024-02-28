رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للجوالة

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، المهرجان الكشفي الثاني والعشرون لجوالة الجامعة في مركز إعداد القادة بمشتهر، الذي نظمه الاتحاد العام لطلاب الجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني عباس، عميدة كلية الطب البيطري، وعدد من وكلاء الكليات، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية.

تحقيق روح الانتماء للشباب

وقال الجيزاوي إن جامعة بنها حريصة على تنفيذ مثل هذه المهرجانات والأنشطة الطلابية المختلفة بهدف تحقيق روح الانتماء للشباب تجاه بلدهم، ورفع ثقتهم بأنفسهم، واكسابهم المهارات التي تساعدهم على الاعتماد على النفس، وبناء شخصياتهم، وتنمية روح العمل الجماعي بينهم.

وقال الدكتور تامر سمير إن المهرجان يشارك فيه طلاب من كليات الجامعة، ويستمر حتى 4 مارس المقبل، مؤكدا دور الجوالة والكشافة وما يبذلونه من جهد ونشاط خلال المعسكرات التدريبية مما يفتح أمامهم المسارات الإبداعية سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية.

توطيد علاقات الصداقة والتعاون

وأشار الدكتور خالد عيسوي إلى أن المهرجان يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين طلاب كليات الجامعة وترسيخ مفهوم الخدمة العامة وخدمة المجتمع وتطبيق أهداف ومبادئ الحركة الكشفية من خلال العمل الجاد وتحقيق التواصل بين الجوالين والجوالات بكليات الجامعة.