مجلس جامعة بنها يستحدث جائزة جديدة لتكريم الأساتذة المتفرغين

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه مساء اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، والذي قدم التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم.

جائزة جامعة بنها للرواد

وخلال الجلسة وافق مجلس الجامعة على استحداث جائزة جامعة بنها للرواد بهدف تكريم الأساتذة المتفرغين من الرواد من كبار علماء الجامعة تقديرا لدورهم الريادي والتأسيسي خلال مشوار الحياة العلمية، على أن يتم العمل بها اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر من العام الجاري.

شروط مسابقة رواد جامعة بنها

واستعرض المجلس الشروط الخاصة بالمسابقة والتي تضمنت قيام كل كلية بترشيح مرشح واحد فقط على أن يكون من بين الأساتذة المتفرغين والذين لهم دور ريادي وتأسيسي بالجامعة، و لديه إنجازات مميزة ورائدة في مجال تخصصه، ويكون صاحب مدرسة علمية وله إسهامات بارزة على المستوى المجتمعي، وألا يكون قد سبق له الحصول على جائزة الجامعة التقديرية.

فوز كلية الهندسة بشبرا بمسابقة الجامعة الخضراء

وأعلن مجلس الجامعة نتائج الفائزين بمسابقة «الجامعة الخضراء الذكية» والتي أطلقها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى إطار رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالبعد البيئي وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، وتضمنت فوز كلية الهندسة بشبرا بالمركز الأول في فئة أفضل كلية، وعلي مستوي المدن الجامعية فازت المدينة الجامعية بكفر سعد للبنين بالمركز الأول، وعلي مستوي الإدارات فازت إدارة التنظيم والإدارة بالجامعة بالمركز الأول.

من ناحية أخرى استعرض رئيس الجامعة زيارة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للجامعة، وفرق المراجعة الخارجية للاعتماد البرامجي لمراجعة وتقييم 17 برنامجًا بكليات الجامعة .

ووجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة على الدعم الذي قدموه خلال فترة الاعتماد البرامجي لكليات العلوم، الهندسة ببنها، الزراعة، الفنون التطبيقية، التربية، الهندسة بشبرا.

كما استعرض «الجيزاوي» إعلان الجامعة لتوفير 79 وظيفة لأعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بكليات (التربية الرياضية، العلاج الطبيعي، الهندسة ببنها، الفنون التطبيقية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الهندسة بشبرا) عن طريق التعيين، وفقا للشروط والإجراءات المعلنة.

واستعرض أيضا مشاركة الجامعة في فعاليات مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، مشيدا بأداء طلاب الجامعة خلال الفعاليات.