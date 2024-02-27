الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تقيم 17 برنامجا دراسيا في جامعة بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك على هامش الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمراجعة وتقييم 17 برنامجًا دراسيا في عدد من الكليات.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ومديري وحدات الجودة بالكليات.

خريج مؤهل لسوق العمل

وأكد «الجيزاوي» أن جامعة بنها تنتهج نمط للتعليم يتمحور حول الطالب وجودة الممارسات إلي جانب خريج مؤهل لسوق العمل، مشيرا إلى وجود 7 كليات و 20 برنامج معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتطلع الجامعة إلى اعتماد 160 برنامج خلال الفترة القادمة.

الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية

وقال رئيس الجامعة: إننا حريصون على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية للجامعة لتكون نموذجًا رائدًا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية، وكذلك تطوير برامجها بما يساهم في مواكبة متطلبات سوق العمل، مؤكدا علي تقديم كافة أنواع الدعم لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على الدعم الذى قدموه للجامعة من أجل اعتماد برامجها بعدد من كليات الجامعة.

وأكد «عشماوي»، أن الهيئة تدعم مراكز الجودة بالجامعات المصرية ما يسهم في التواصل بين الهيئة والجامعات باعتبار أن مراكز الجودة داخل الجامعات هم سفراء للهيئة، ولما تقدمة هذه المراكز من نشر فكرة الجودة داخل المؤسسات الجامعية.

وأشار إلى أن الهدف هو الشراكة والارتقاء بالعملية التعليمية، لافتًا إلى أهمية التقييم الذاتي والمراجعة الداخلية للمؤسسة، من أجل تحسين مؤشرات الأداء، مشددًا على ضرورة وجود دليل أكاديمي لتوضيح الإجراءات وسياسات الجامعة، ما يساهم بشكل كبير في تحديث الوثائق سنويا.

كما وجه جميع فرق المراجعة الخارجية لاعتماد الكليات والبرامج بأهمية متابعة الممارسات التطبيقية على أرض الواقع، والمرتبطة بتحسين جودة المخرج التعليمي، ومهارات الطلاب ومواكبتها لسوق العمل على كافة المستويات.

من جانبه، قال الدكتور محمد غانم مدير مركز الجودة والاعتماد، إن كليات الجامعة المتقدمة للاعتماد البرامجي هي العلوم، الهندسة ببنها، الزراعة، الفنون التطبيقية، التربية، الهندسة بشبرا، موضحًا أن زيارة فرق المراجعة الخارجية من الهيئة سوف تستمر حتى 29 فبراير الجاري.