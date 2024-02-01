محافظ مطروح: توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته واحة سيوة عن توزيع 300 كرتونة من المواد الغذائية، التي تأتي ضمن معاش تكافل وكرامة ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية، و200 شنطة غذائية خاصة بالضمان الاجتماعي على المستحقين لها من الأسر الأكثر احتياجا بواحة سيوة، بإجمالي 500 كرتونة مواد غذائية، بحضور محمد بكر رئيس مدينة سيوة ومدير الإدارة الاجتماعية بسيوة.

متابعة الحالات الإنسانية في إدارة تضامن سيوة

وقال محافظ مطروح، اليوم، يتم التنسق مع مديرية التضامن الاجتماعي في واحة سيوة، للوقوف على الخدمات التي تُقدم للمواطنين الأكثر احتياجا من أهالي سيوة، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم ودعم الأيتام والأرامل والمُطلقات وجميع الشرائح المستحقة.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا

وأضاف محافظ مطروح أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم جميع الفئات من الأسر الأكثر احتياجا من خلال التعاون بين محافظة مطروح ووزارة التضامن الاجتماعي، ومع التحالف الوطني والمجتمع المدني، من خلال تجهيز العرائس وإنشاء مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة وتوزيع المواد الغذائية، واللحوم، على المواطنين من تكافل وكرامة، والأسر غير القادرة، واستمرار التواصل معهم ودعمهم علي مدار العام.