بعد ظهور هند عبد الحليم دونها.. تعرف على طرق إزالة «الحسنة» من الوجه

حالة من الجدل أثارتها الفنانة هند عبد الحليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بدون الشامة «الحسنة»، التي كانت تجعل إطلالتها جذابة ومبهرة حيث كانت تميزها بشكل كبير، ولقي الـ«نيولوك» الذي ظهرت به الفنانة قبولا من جمهورها الذي علق على إزالتها لـ«الحسنة» بأن شكلها تغير بعض الشيء ولكنه مازال جميلا ويحتفظ ببرائته، ليتساءل متابعوها عن السبب الذي دفعها لإزالة الشامة التي كانت السبب في شهرتها.

ظهور الفنان هند عبد الحليم دون الشامة

بعد ظهور الفنانة هند عبد الحليم دون الشامة «الحسنة» نستعرض أبرز الطرق التي يمكن من خلالها إزالة شامة الوجه، وأولها عمليات التجميل وهي الأكثر شيوعا في إزالة الشامة، وهي ما لجأت إليها «عبد الحليم»، وفقا لما أوضحته في تصريحات تلفزيونية سابقة، موضحة أنها فعلت ذلك من أجل إرضاء نفسها أولًا، كما أنها شعرت بالملل من وجودها وكلما نظرت لوجهها في المرآة وجدت أن «الشامة» تأخذ حيزًا كبيرًا من النظر.

طرق إزالة الشامة من الوجه

يأتي الليزر من بين الطرق الشائعة أيضا في إزالة الشامات، وتجرى تلك العملية بتخدير المريض وإزالة «الحسنة» عن طريق مشرط مخصص دون أن يترك أثرا، وفقا لما أوضحته الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، التي أشارت إلى أن إزالة الشامة أو الحسنة بهذه الطرق ليس خطيرًا ولكن يجب اتباعها بشكل صحيح.

وكانت هند عبدالحليم تعرضت لبعض الشائعات حول إجرائها عمليات تجميل في وجهها لترد من خلال خاصية «استوري» عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» في وقت سابق، مدافعة عن نفسها من الانتقادات التي وجهت إليها: «هو انتو مش عارفين أن البني آدم ملامحه بتتغير مع مرور السنين، وهو نفسه أصلا بيتغير، مش بيروح يعمل عمليات في شخصيته ولا أحاسيسه».