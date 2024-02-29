مدير عام «الآثار»: «سفرة مصر» هدفها تعريف العالم بالأكلات الفرعونية

قالت رشا كمال مدير عام الآثار العامة للوعي الآثري في وزراة السياحة والآثار، إنّ مبادرة «سفرة مصر» التي أُطلقت عبر منصة جوجل، جاءت للتعريف بالأكلات الفرعونية والتراثية، لتوصيل صورة ذهنية جيدة عن مصر، لافتة إلى أنّها تعتبر قوة ناعمة للخارج.

مبادرة سفرة مصر

وأضافت «كمال» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنّ هناك شغفا لدى العديد من الأشخاص حول بعض الأسئلة منها، «المصري القديم كان بياكل إيه؟»، أو الأكلات التي تُميز كل محافظة عن الأخرى، وكل هذا يندرج تحت سياحة الأكل.

مبادرة نوايا هدفها تعزيز تراث الغذاء الثقافي المصري

وتابعت: «استرشدنا عن أكل المصري القديم بمقبرة توت عنخ آمون، لأنها لم تمسها يد بشرية، وعند فتح المقبرة وُجد بها بصل وثوم وشرائح لحم وبط وأوز، وقالت عالمة المصريات سليمة إكرام، إنّ الطعام كان مطهيا وتم تحنيطه ووضعه في المقبرة اعتقادا في البعث مرة أخرى»، مواصلة أنّ المبادرة هدفها تعزيز تراث الغذاء الثقافي المصري.