رئيس جهاز الشروق يعلن تدشين محور جديد لربط المدينة بـ«وسط البلد»

تفقد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق أعمال تنفيذ حارتي «التسارع والتباطؤ» على المحور الغربي، والجاري تنفيذهما بهدف ربط محور الطرق الجديد «الشروق - جوزيف تيتو» بالمدينة.

تدشين محور جديد لربط المدينة بوسط البلد

يأتي ذلك بعد إنهاء جهاز المدينة تأمين ونقل المرافق المتعارضه وأعمدة الإنارة مع مدخل الطريق الجديد.

وأوضح رئيس الجهاز أنّ المحور الجديد جارٍ تنفيذه لربط الطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري القديم، ومحور جوزيف تيتو، ومنها إلى مناطق وأحياء محافظة القاهرة، ويساهم في اختصار الوقت والتيسير على رواد وسكان مدينة الشروق.

ربط الطريق الجديد بالمحور الغربي

وأضاف المهندس علي سعد، بأن الطريق الجديد سيتم الوصول له عبر المحور الغربي ويكون فور إنهائه ضمن شبكة طرق متميزة مؤدية للمدينة، ومنها طرق «القاهرة - الإسماعيلية، والقاهرة - السويس، والطريق الدائري الأوسطي والإقليمي».