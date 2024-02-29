هل يظل الذهب الملاذ الآمن للاستثمار رغم موجة التراجعات؟.. الشعبة تجيب

طمأنت شعبة الذهب المدخرين والمستثمرين بالمعدن الأصفر، بأنه سيبقى الملاذ الآمن طوال الوقت، وأن ما يشهده هذه الفترة من تراجعات، ماهي إلا نتيجة هبوط سعر الدولار في السوق الموازية، عقب الاعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، الذي وقعته الحكومة مع مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أثمر عن دخول مليارات الدولارات كدفعة أولى إلى الخزانة المصرية، وأعادت الاقتصاد المحلي مرة أخرى إلى طريق الانتعاش.

الذهب ملاذ آمن وسلعة دولية يحكمها الدولار

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقاً، إن الذهب سيبقى دائماً ملاذاً أمناً للمستثمرين، مؤكداً أن المعدن الأصفر لا يستقر عند مرحلة الهبوط التي يشهدها في أسعاره، وإنما هي رحلة صعود وهبوط يتأرجح بينهما، حيث إنه سلعة دولية تتأثر بالسوق العالمية وتحكمه الدولار.

شعبة الذهب: مناسبات ترتفع فيها المجوهرات

أما عن سؤال الكثيرين حول الوقت الذي سيعود فيه المعدن الأصفر للارتفاع مجدداً، قال «نجيب» إن الذهب من المتوقع أن تعود أسعاره للارتفاع في فترتين مقبلتين، وهما في عيد الأم، الموافق 21 من شهر مارس المقبل، نتيجة إقبال كثير من المواطنين على شراء المجوهرات، كهدية للأمهات فى هذه المناسبة، وفي عيد الفطر، الذي يحل في شهر أبريل القادم، نتيجة اقبال المواطنين أيضاً على الشراء بسبب مناسبات الخطوبة والأفراح، والتي دائما تكون بعد الإعياد.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3417 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2990 جنيهاً للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2563 للشراء.