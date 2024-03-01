منها أكل مال اليتيم.. 3 كبائر تسبب غضب الله على العباد

من رحمة الله الواسعة بعباده، أنه يغفر الذنوب ويقبل التوبة مهما تكررت المعصية، حتى يمل العبد من طلب المغفرة، ورغم أن الله يغفر الذنوب كلها، إلا أن هناك بعض الأشياء التي تقع من المؤمن وتعد من الكبائر، ويمكن أن تسبب غضب الله عليه، بحسب الدكتور عبد الحميد الأطرش، الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسباب غضب الله تعالى

أفصح «الأطرش» أن ارتكاب الكبائر، والتمادي في فعل المعاصي من الأشياء التي تغضب الله على عباده، مشيرًا إلى بعض الذنوب التي تغضب الله كالتالي:

- الشرك بالله

لا يقتصر الإشراك بالله على عبادة إله غيره، فمن أمثلة الشرك بالله السعي وراء المنجمين والسحرة، وقراءة الودع، والهوس بفال القهوة.

- القنوت من رحمة الله

فقدان الأمل في غفران الله للذنوب، واستعظام الذنب والتنبؤ باستحالة العفو من أسباب غضب الله على العبد؛ إذ لا يستحيل على الله فعل شيء، فأمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون.

-أكل مال اليتيم

أوصى الرسول الكريم بالأيتام خيرًا، وأوضح للأمة ثواب من يحسن إليهم، ما يدل على مكانتهم عند الله عز وجل، ولذلك انتهاك حقوق اليتامى من الأموال أو الجور عليهم في نصيبهم، يعد من أسباب غضب الله على العباد.

علامات غضب الله على الإنسان

- جفاء القلب، فالشخص المغضوب عليه يقسو قلبه على كل من حوله.

- التمادي في ارتكاب المعاصي، أي لا يترك الفرد صغيرة ولا كبيرة إلا ويفعلها.

- الاعتراض على القدر، فيكن العبد دائم السخط على الأحداث المحيطة به.

-عدم القناعة، فلا شيء يرضي العبد المغضوب عليه ودائمًا ما يتطلع لما عند غيره.

- عدم التوفيق في تأدية الطاعات.

-فقدان الرحمة.

-الظلم.