12 تخصصا مطلوبا لشغل بعض الوظائف لجميع المؤهلات.. إليك التفاصيل

تتوافر العديد من فرص العمل في بعض الشركات الخاصة لبيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات، حيث تطلب الشركة عددا من الأشخاص لشغل بعض التخصصات مع توافر بعض الشروط في المتقدمين، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل فرص العمل في سنتر شاهين الذي يطلب للتعيين ما يلي:

فرص عمل وتخصصات مختلفة

وتطلب الشركة العديد من التخصصات في فرص العمل المطلوبة وهي كما يلي:

1- مراجع مالي خبرة 6 أشهر

2- مهندس

3- موظفة سكرتارية تنفيذية (إناث فقط)

4- مديرين فروع

5- نائب مدير فرع

6- كول سنتر

7- فني تكيف وتبريد

8- فني كهرباء

9- سائق بالسيارة يشترط موديل 2010 فيما أحدث

10- شيف شرقي سخن (خبرة بالمطاعم الشرقي)

11- موظف أمن إداري

12- عمال خدمات وتحميل

مكان العمل: أكتوبر – الحصري

متطلبات وشروط الوظيفة

وتأتي شروط ومتطلبات الوظيفة ما يلي:

جميع المؤهلات

الحد الأقصى للسن 45 سنة

موقف محدد من التجنيد

المميزات والحقوق

رواتب حسب كل وظيفة والخبرة

عدد ساعات العمل 9 ساعات

تأمين طبي واجتماعي

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية من خلال الضغط هنا.